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03 сентября 2019, вторник, 19:35 100
Политика 2019-09-03T19:39:56+03:00
Українські Новини
Нидерланды намерены допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха

Нидерланды намерены допросить фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха

Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Следователи из Нидерландов хотят допросить "бывшего начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, фигурируещего в деле сбития" боинга "рейса МН17. Об этом этом передает агенство  Associated Press.

Согласно сообщению, представитель Объединенной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдийк заявил, что следователи хотят поговорить с Цемахом, который, по неподтвержденным данным, находится в списке заключенных, которых Россия хочет получить в процессе обмена с Украиной.

"Если его поменяют, то, конечно, трудно сказать, что мы сможем поговорить с ним, когда он будет в России", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что прокуратура Нидерландов заинтересована, чтобы Цемах оставался в Украине.

Как сообщали Українські Новини,в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

3 сентября суд продлил арест бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха - свидетеля по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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