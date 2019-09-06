Міністр Кабміну Дубілет будує дві квартири і має 300 тис. євро на рахунку в Ризі

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет задекларував 440 тис. гривень доходів і готівкою 29 млн гривень, 197 тис. доларів і 104 тис. євро за 2018 рік.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Серед доходів, 158,4 тис. гривень становить зарплата за основним місцем роботи у "Фінтех бенд", 245 тис. гривень - дохід від занять підприємницькою діяльністю, 6 тис. - зарплата за сумісництвом у ТОВ "Айдок", 6 тис. гривень - зарплата за сумісництвом в "Айгов", 6 тис. гривень - зарплата за сумісництвом в "Універсал банку", 19 тис. гривень - відсотки від Приватбанку.

На рахунках в "Універсал банку" у новопризначеного міністра є 317 тис. гривень, 291 тис. доларів, 11,9 тис. євро, а також у Приватбанку - 5 тис. гривень і 397 доларів.

Крім цього, Дубілет задекларував 300 тис. євро на рахунку в іноземному філіалі Приватбанку (місто Рига, Латвія).

Новопризначений міністр у Києві орендує квартиру площею 80 кв. м, а також будує 2 власні квартири (97,8 кв. м і 82,22 кв. м).

Транспортних засобів він не має.

Дубілет володіє 14% капіталу в компанії "Фінтех бенд" вартістю 35 млн гривень, 14% - в "Ейсі Дісі Процессинг" вартістю 14 млн гривень, 33,3% - "Кото Девелопмент" вартістю 2 млн гривень, 20% - у "Смартесс" вартістю 1,2 млн гривень, 100% - в "Айдок" вартістю 1 290 гривень.

Також він є кінцевим бенефіціаром компаній "Kolo Holdings Limited" в Джерсі та "Artificial Intelligence Solutions Limited" на Кіпрі.

При цьому за 2018 рік Дубілет також задекларував 36 млн фінансових зобов'язань.

Раніше Українські Новини писали про автомобілі депутатів нового скликання.

Тим часом Дубілет розповів про своє призначення міністром Кабміну.