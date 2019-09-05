Автопарк руководства Верховной Рады IX созыва: кто на чем ездит

Новоназначенные представители руководства Рады и парламентских комитетов ездят не только на "лексусах", но и на стареньких "восьмерках". Об этом говорится в материале, подготовленным изданием "Фокус".\r\nАнализ деклараций чиновников показал, что автомобили, которыми они владеют, иногда очень сильно отличаются как в плане цены, так и года выпуска. При этом не брались во внимание машины, которые зарегистрированы на членов семьи депутата. Как сообщает издание, были использованы только самые любопытные образцы авто.\r\nНаиболее интересные экземпляры представлены в инфографике, также прилагается полный список авто, задекларированных чиновниками.\r\n\r\nДмитрий Разумков, "Слуга народа", председатель Верховной Рады:\r\n\r\nToyota Land Cruiser 200 2013-го года;\r\nMazda 6 2014-го;\r\nToyota Camry 2012-го года;\r\n\r\nЗаписаны на жену Юлию Чайку:\r\n\r\nAUDI Q7 2008 года выпуска\r\nVOLKSWAGEN CADDY 2011 года выпуска.\r\n\r\nРуслан Стефанчук, "Слуга народа", первый заместитель Председателя Верховной Рады:\r\n\r\nRenault Koleos 2012 года выпуска.\r\n\r\nЗаписана на Марину Стефанчук:\r\n\r\nRenault Captur 2015 года выпуска\r\n\r\nЕлена Кондратюк, "Батькивщина", заместитель Председателя Верховной Рады.\r\nВсе машины записаны на мужа Богуцкого Александра:\r\n\r\nBMW G02\/X4 2018 года выпуска;\r\nHyundai Tucson 2,0 Style AT 2018 года выпуска;\r\nMazda CX 5 2014 года выпуска.\r\n\r\nНиколай Сольский, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.\r\nВсе машины записаны на жену Сольскую Руслану:\r\n\r\nSUZUKI GRAND VITARA 2006 года выпуска;\r\nMASERATI GRANTURISMO 2008 года выпуска.\r\n\r\nАнастасия Красносельская, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики:\r\n\r\nToyota Avensis 2006 года выпуска.\r\n\r\nЗаписана на Радина Мирослава, с которым не пребывает в браке:\r\n\r\nSubaru Outback 2008 года выпуска.\r\n\r\nЮрий Аристов, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам бюджета.\r\n\r\nДекларации нет.\r\n\r\nАлександр Ткаченко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики:\r\n\r\nLand Rover Range Rover Sport 2013 года выпуска.\r\n\r\nЗаписаны на жену Ткаченко Анну:\r\n\r\nBMW X5 2016 года выпуска\r\n\r\nОлег Бондаренко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования:\r\n\r\nДекларация есть, но машин в ней нет\r\n\r\nАндрей Герус, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ. \r\nНовой декларации нет:\r\n\r\nВ декларации за 2014 году указан Subaru Outback 2010 года выпуска.\r\n\r\nМихаил Радуцкий, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В декларации 2014 года:\r\n\r\nPorsche Panamera 2012 года;\r\nMercedes-Benz CL-Class 2014 года;\r\nHyundai Santa Fe 2014 года;\r\nAudi Q7, 2010 года;\r\nMercedes-Benz E-250, 2012 года.\r\n\r\nБогдан Яременко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества:\r\n\r\nМашины нет.\r\n\r\nИванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС:\r\n\r\nToyota RAV4 2014 года выпуска\r\nMercedes-Bens GL 350 SDI 4matic 2012 года\r\n\r\nАндрей Кожемякин, "Батькивщина", глава Комитета по вопросам молодежи и спорта:\r\n\r\nLexus GX 460 2011 года\r\nLexus RX 350 2009 года\r\n\r\nАлександр Завитневич, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.\r\nЗаписана на жену Наталью Завитневич:\r\n\r\nVolvo XC60 2013 года выпуска.\r\n\r\nАндрей Клочко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства:\r\n\r\nHYUNDAI ACCENT 2007 года выпуска\r\n\r\nСергей Бабак, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций:\r\n\r\nBMW 520 2008 года;\r\nLADA 212140 2014 года;\r\nВАЗ 21083 1990 года;\r\nмопед Honda CB650F 2015 года.\r\n\r\nДмитрий Лубинец, внефракционный, глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений:\r\n\r\nLexus GX 470 2008 года;\r\nдва RENAULT TRAFIC 2015 года;\r\nRENAULT TRAFIC 2016 года.\r\n\r\nЗаписана на жену Лубинец Янину:\r\n\r\nLexus GX 470 2007 года.\r\n\r\nИрина Венедиктова, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам правовой политики:\r\n\r\nPorsche Cayenne 2013 года.\r\n\r\nДенис Монастырский, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности:\r\n\r\nSuzuki SX-4 2008 год выпуска;\r\nFord Focus 2010 года выпуска.\r\n\r\nСергей Кальченко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР:\r\n\r\nVolkswagen Tiguan 2013 года.\r\n\r\nНестор Шуфрич, ОПЗЖ, глава Комитета по вопросам свободы слова:\r\n\r\nLand Rover Defender 2008 года;\r\nMercedes-Benz G350 2013 года;\r\nToyota 4 Runner 2012 года;\r\nтри BMW X5 (2012, 2013 и 2014 годов выпуска).\r\n\r\nЗаписано на жену Катерину Майкову:\r\n\r\nMINI COOPER 2013 года выпуска.\r\n\r\nГалина Третьякова, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов:\r\n\r\nCITROEN C4 PICASSO 2009 года;\r\nCITROEN GRAND C4 PICASSO 2016 года.\r\n\r\nЮрий Кисель, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры:\r\n\r\nНет декларации.\r\n\r\nДаниил Гетманцев, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики:\r\n\r\nДекларация есть, машины нет.\r\n\r\nМихаил Крячко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам цифровой трансформации:\r\n\r\nMITSUBISHI LANCER X 2008 года.\r\n\r\nКак сообщали Українські новини, служба судебной охраны объявила тендер на закупку 82 легковых автомобилей за 65,69 млн гривен.\r\nТакже стало известно, что кандидат на должность заместителя генпрокурора купил элитный внедорожник за 1,6 млн гривен.\r\nРанее в центре Киева дотла згорела Audi A7 невестки Гонтаревой.\r\n \r\n \r\n \r\n