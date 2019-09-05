Автопарк руководства Верховной Рады IX созыва: кто на чем ездит

Новоназначенные представители руководства Рады и парламентских комитетов ездят не только на "лексусах", но и на стареньких "восьмерках". Об этом говорится в материале, подготовленным изданием "Фокус".

Анализ деклараций чиновников показал, что автомобили, которыми они владеют, иногда очень сильно отличаются как в плане цены, так и года выпуска. При этом не брались во внимание машины, которые зарегистрированы на членов семьи депутата. Как сообщает издание, были использованы только самые любопытные образцы авто.

Наиболее интересные экземпляры представлены в инфографике, также прилагается полный список авто, задекларированных чиновниками.

Дмитрий Разумков, "Слуга народа", председатель Верховной Рады:

Toyota Land Cruiser 200 2013-го года;

Mazda 6 2014-го;

Toyota Camry 2012-го года;

Записаны на жену Юлию Чайку:

AUDI Q7 2008 года выпуска

VOLKSWAGEN CADDY 2011 года выпуска.

Руслан Стефанчук, "Слуга народа", первый заместитель Председателя Верховной Рады:

Renault Koleos 2012 года выпуска.

Записана на Марину Стефанчук:

Renault Captur 2015 года выпуска

Елена Кондратюк, "Батькивщина", заместитель Председателя Верховной Рады.

Все машины записаны на мужа Богуцкого Александра:

BMW G02/X4 2018 года выпуска;

Hyundai Tucson 2,0 Style AT 2018 года выпуска;

Mazda CX 5 2014 года выпуска.

Николай Сольский, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Все машины записаны на жену Сольскую Руслану:

SUZUKI GRAND VITARA 2006 года выпуска;

MASERATI GRANTURISMO 2008 года выпуска.

Анастасия Красносельская, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики:

Toyota Avensis 2006 года выпуска.

Записана на Радина Мирослава, с которым не пребывает в браке:

Subaru Outback 2008 года выпуска.

Юрий Аристов, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам бюджета.

Декларации нет.

Александр Ткаченко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики:

Land Rover Range Rover Sport 2013 года выпуска.

Записаны на жену Ткаченко Анну:

BMW X5 2016 года выпуска

Олег Бондаренко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам экологической политики и природопользования:

Декларация есть, но машин в ней нет

Андрей Герус, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.

Новой декларации нет:

В декларации за 2014 году указан Subaru Outback 2010 года выпуска.

Михаил Радуцкий, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В декларации 2014 года:

Porsche Panamera 2012 года;

Mercedes-Benz CL-Class 2014 года;

Hyundai Santa Fe 2014 года;

Audi Q7, 2010 года;

Mercedes-Benz E-250, 2012 года.

Богдан Яременко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества:

Машины нет.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС:

Toyota RAV4 2014 года выпуска

Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic 2012 года

Андрей Кожемякин, "Батькивщина", глава Комитета по вопросам молодежи и спорта:

Lexus GX 460 2011 года

Lexus RX 350 2009 года

Александр Завитневич, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Записана на жену Наталью Завитневич:

Volvo XC60 2013 года выпуска.

Андрей Клочко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства:

HYUNDAI ACCENT 2007 года выпуска

Сергей Бабак, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций:

BMW 520 2008 года;

LADA 212140 2014 года;

ВАЗ 21083 1990 года;

мопед Honda CB650F 2015 года.

Дмитрий Лубинец, внефракционный, глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений:

Lexus GX 470 2008 года;

два RENAULT TRAFIC 2015 года;

RENAULT TRAFIC 2016 года.

Записана на жену Лубинец Янину:

Lexus GX 470 2007 года.

Ирина Венедиктова, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам правовой политики:

Porsche Cayenne 2013 года.

Денис Монастырский, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности:

Suzuki SX-4 2008 год выпуска;

Ford Focus 2010 года выпуска.

Сергей Кальченко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР:

Volkswagen Tiguan 2013 года.

Нестор Шуфрич, ОПЗЖ, глава Комитета по вопросам свободы слова:

Land Rover Defender 2008 года;

Mercedes-Benz G350 2013 года;

Toyota 4 Runner 2012 года;

три BMW X5 (2012, 2013 и 2014 годов выпуска).

Записано на жену Катерину Майкову:

MINI COOPER 2013 года выпуска.

Галина Третьякова, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов:

CITROEN C4 PICASSO 2009 года;

CITROEN GRAND C4 PICASSO 2016 года.

Юрий Кисель, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры:

Нет декларации.

Даниил Гетманцев, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики:

Декларация есть, машины нет.

Михаил Крячко, "Слуга народа", глава Комитета по вопросам цифровой трансформации:

MITSUBISHI LANCER X 2008 года.

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