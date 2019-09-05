САП передала в Антикорупційний суд першу справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала у Вищий антикорупційний суду першу справу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затверджений і направлений до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титану, який звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України", - сказано в ньому.

Згідно встановлених фактичних обставин справи протягом 2012-2013 років підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, у змові з іншими особами забезпечив перерахування державним підприємством іноземної компанії на Британські Віргінські острови 1,258 доларів за роботи і послуги, які не надавалися.

Під час досудового розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Це перша справа, яка передана в Антикорупційний суд.

Як повідомляли Українські Новини, в Антикорупційний суд призначили 38 суддів.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

НАБУ і САП хочуть розглядати в Антикорупційному суді тільки справи антикорупційних органів. Правоохоронні органи відзначають, що вони спочатку наполягали на тому, щоб Антикорсуд розглядав лише справи про корупцію вищого рівня.Також Зеленський хоче, щоб ВСП призначав членів ВККС. Крім того, Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.

Тим часом Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів.