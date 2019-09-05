В будинках 5 керівників "Укренерго" проводять обшуки

Співробітники Національної поліції в четвер проводять обшуки в будинках 5 керівників національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", передають Українські Новини.

"Проводяться обшуки в помешканнях п'яти керівників "Укренерго" вищої і середньої ланки, керівників регіональних центрів забезпечення будівництва та закупівель відокремлених регіональних підрозділів компанії", - йдеться в ньому.

При цьому в прес-службі не уточнюють імена керівників, у яких проводяться обшуки.

Зазначається, що керівництво і працівники "Укренерго" виконують всі вимоги правоохоронців і мають повне сприяння при виконанні слідчих дій.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національної поліції в четвер проводять обшуки в центральному офісі національної енергетичної компанії "Укренерго" після того, як "Укренерго" оштрафували на 1,7 млн гривень.

Тим часом у Зеленського ініціюють зниження тарифів на електрику, а покупець Гарантований подав позов до суду на "Укренерго" на 1,58 млрд гривень.