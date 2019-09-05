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05 вересня 2019, четвер, 15:10 98
Судова влада 2019-09-06T18:45:12+03:00
Українські Новини
Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною"

Сторожук подав у відставку і назвав себе "нормальною людиною"

Дмитро Сторожук. Фото: ГПУ
Дмитро Сторожук. Фото: ГПУ

Перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук написав рапорт про звільнення в той час, як Рябошапка має намір призначити першим заступником генпрокурора Віталій Касько.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Я, як нормальна людина, подав новому генпрокурору рапорт (про звільнення)", - сказав він.

За його словами, його подальша доля як першого заступника генпрокурора залежить тепер від генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Далі вже генпрокурор буде вирішувати", - додав Сторожук.

Як повідомляли Українські Новини, Рябошапка вже звільнив заступника генпрокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Також зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений у розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби. Рябошапка має намір звільнити всіх діючих заступників генпрокурора.

Крім того, Рябошапка вивів за штат всіх співробітників ГПУ.

Раніше суд зобов'язав НАБУ розслідувати отримання Луценко хабара у змові зі своїм першим заступником Сторожуком.

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