НБУ очікує на приїзд місії МВФ до 16 вересня

Національний банк очікує приїзд в Україну місії Міжнародного валютного фонду наступного тижня (9-15 вересня).

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо приїзд місії наступного тижня", - сказав він.

Смолій додав, що в ході візиту місії МВФ планується обговорення нової програми співпраці, її обсяг, строки фінансування і т. д.

Як повідомляли Українські Новини, фактичні темпи зростання економіки в I кварталі 2019 відповідали оцінці Національного банку.

Раніше Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.



Також стало відомо, що Україна виплатила останній платіж МВФ за програмою stand by.



Тим часом, прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав пріоритетами Кабінету Міністрів на найближчі кілька тижнів підготовку до візиту місії Міжнародного валютного фонду, до переговорів щодо транзиту газу, формування державного бюджету на 2020 рік.



Крім того, Україна до кінця 2019 року повинна виплатити 120 млрд гривень.