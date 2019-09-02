Гончарук назвал ближайшие приоритеты Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал приоритетами Кабинета Министров на ближайшие несколько недель подготовку к визиту миссии Международного валютного фонда, к переговорам по транзиту газа, формирование государственного бюджета на 2020 год.

Об этом он сказал на совещании Президента Владимира Зеленского с Кабмином, руководством Верховной Рады и правоохранителями, передают Українськi Новини.

"Среди важных срочных задач на ближайшие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год", - сказал Гончарук.

В числе ближайших приоритетов нового Кабмина он также назвал подготовку к реформе управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности с началом отопительного сезона, в ближайший месяц - преодоление рейдерства с помощью махинаций с госреестрами.

В последующие несколько недель новоназначенные министры сфокусируются на создании сильных команд в министерствах, неэффективные госменеджеры будут уволены.

Среди задач Кабмина премьер назвал также развитие инфраструктуры и связи, преодоление бедности, пересмотр прожиточного минимума, снижение платы за жилищно-коммунальные услуги, снижение объемов опасных выбросов и улучшение экологического мониторинга, обеспечение позитивной демографической динамики и возвращение украинцев из-за границы с заработков.

До конца сентября новый Кабмин намерен сформировать программу деятельности правительства и представить ее парламенту.

Особенностью программы, по словам Гончарука, будет то, что она будет написана с помощью новой компьютерной программы, чтоб общество могло в режиме on line следить за ее реализацией.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ставит целью рост экономики на 40% за следующие 5 лет.

Кабмин намерен отказаться от бумажного документооборота с октября

Ранее Гончарук отметил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину 10-24 сентября.