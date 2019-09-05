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05 вересня 2019, четвер, 12:42 54
Судова влада 2019-09-06T14:00:13+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд звільнив з-під варти "екс-начальника ППО" "ДНР" Цемаха

Апеляційний суд звільнив з-під варти "екс-начальника ППО" "ДНР" Цемаха

Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - надважливого свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Таке рішення прийняла колегія суддів Апеляційного суду, передають Українські Новини.

"Скаргу Цемаха задовольнити. Рішення Шевченківського суду Києва про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасувати. Застосувати запобіжний захід - особисте зобов'язання", - повідомив суддя.

Цемаха звільнили з-під варти в залі суду.

Цемаха зобов'язано з'являтися до слідчого, прокурора і до суду, не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, повідомляти про зміну свого місця проживання.

Раніше, 30 серпня засновник британського розслідувального видання Bellingcat Еліот Хіггінс припустив, що Україна погодилася видати Росії ключового свідка у справі збитого над Донбасом пасажирського літака в обмін на звільнення українських політв'язнів.

Як повідомляли Українські Новини, Нідерланди мають намір допитати фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха.

Також в кінці червня СБУ затримала екс-бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха. Суд у Києві заарештував його до кінця серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі, а депутати Європейського парламенту в листі звернулися до президента України Володимиру Зеленському з проханням не включати в список обміну полоненими з Росією ймовірного фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха.

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