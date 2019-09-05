Кабмін звільнив всіх заступників міністра агрополітики

Кабінет Міністрів звільнив всіх заступників міністра аграрної політики і продовольства.

Відповідні розпорядження Кабміну від 4 вересня опубліковані на сайті уряду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, була звільнена з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофимцева, тимчасово виконуюча обов'язки міністра агрополітики.

Також Кабмін звільнив Віктора Шеремету, Володимира Топчія та Ковальову Олену.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові.

Зокрема, було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

29 серпня Верховна Рада призначила почесного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Мілованова міністром економіки, торгівлі і сільського господарства.



Також стало відомо, що міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США.