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05 вересня 2019, четвер, 10:42 21
Кабмін 2019-09-05T22:30:08+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив всіх заступників міністра агрополітики

Кабмін звільнив всіх заступників міністра агрополітики

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів звільнив всіх заступників міністра аграрної політики і продовольства.

Відповідні розпорядження Кабміну від 4 вересня опубліковані на сайті уряду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, була звільнена з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофимцева, тимчасово виконуюча обов'язки міністра агрополітики.

Також Кабмін звільнив Віктора Шеремету, Володимира Топчія та Ковальову Олену.

Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові.

Зокрема, було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

29 серпня Верховна Рада призначила почесного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофія Мілованова міністром економіки, торгівлі і сільського господарства.


Також стало відомо, що міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США.

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