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30 августа 2019, пятница, 16:11 436
Кабмин 2019-08-30T16:12:46+03:00
Українські Новини
Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США

Министр экономики Милованов задекларировал квартиру в США

Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Новоназначенный министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов задекларировал 10,721 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из всей суммы дохода 4,324 млн гривен составила зарплата преподавателя в Университете Питтсбурга, 1,781 млн гривен - зарплата преподавателя Kyiv School of Economics (KSE), 1,291 млн гривен - вознаграждение члена совета НБУ.

Также в 2018 году Милованов получил 36 тыс. гривен в подарок, 85,85 тыс. гривен процентов от вклада в Приватбанке и 21,9 тыс. гривен - от вклада в ОТП Банке, 141,35 тыс. гривен гранта от исследовательского центра Университета Джорджа Мейсона Mercatus Center (США), 1,511 млн гривен овердрафта Reliance Bank (США), 92,31 тыс. гривен дивидендов от компании Vanguard (США) и имеет кредитную карту банка Chase (США) с лимитом 1,436 млн гривен.

Отец Милованова Сергей в прошлом году получил 36 тыс. гривен в качестве подарка.

Министр задекларировал 6,23 тыс. долларов на счете в Reliance Bank, 375,19 тыс. гривен на счете в Приватбанке, 51,64 тыс. гривен на счете в ОТП Банке и 16,05 тыс. долларов на счете в PNC Bank (США).

Ему принадлежит 33% квартиры в Киеве (общая площадь 69,7 кв. м) и 100% квартиры в США (30 кв. м), его отцу - 50% квартиры в Киеве (42,8 кв. м).

Кроме того, Милованов владеет автомобилем Volvo C30 2009 года выпуска, а его отец - автомобилем Aveo 2007 года выпуска и лодкой "Крым" 1978 года выпуска.

Также министр указал наличие ценных бумаг в американских компаниях Vanguard и TIAA CREF и кредитов на общую сумму 133,18 тыс. долларов в банках Chase и Reliance Bank.

Милованов имеет неуплаченные налоговые обязательства на сумму 33,041 тыс. гривен.

Согласно декларации, он является членом аналитической платформы VoxUkraine, Американской Экономической Ассоциация США и Эконометрического общества.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила почетного президента Kyiv School of Economics (KSE) Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.

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