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05 вересня 2019, четвер, 10:06 48
Судова влада 2019-09-06T12:00:12+03:00
Українські Новини
Суд заочно заарештував екс-главу НКРЕКП Вовка

Суд заочно заарештував екс-главу НКРЕКП Вовка

Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua

Солом'янський районний суд Києва з другої спроби обрав запобіжним заходом для колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка утримання під вартою.

Про це повідомляє Телеграм-канал UN - Зливи та груші, передають Українські Новини.

"Друзі, як тільки що нам стало відомо з достовірних джерел, київський суд заочно заарештував головного фігуранта справи "Роттердам +" Дмитра Вовка", - повідомляє канал.

Також суд дозволив НАБУ затримати Вовка і доставити до суду для розгляду запобіжного заходу.

"Тепер справа за Інтерполом, адже по суті, відсутність цього рішення було головною перешкодою для розшуку Вовка Інтерполом", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НКРЭКУ Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії.

Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.

Раніше Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється в розкраданнях по справі "Роттердам +".

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