Суд заочно заарештував екс-главу НКРЕКП Вовка

Солом'янський районний суд Києва з другої спроби обрав запобіжним заходом для колишнього голови Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка утримання під вартою.

Про це повідомляє Телеграм-канал UN - Зливи та груші, передають Українські Новини.

"Друзі, як тільки що нам стало відомо з достовірних джерел, київський суд заочно заарештував головного фігуранта справи "Роттердам +" Дмитра Вовка", - повідомляє канал.

Також суд дозволив НАБУ затримати Вовка і доставити до суду для розгляду запобіжного заходу.

"Тепер справа за Інтерполом, адже по суті, відсутність цього рішення було головною перешкодою для розшуку Вовка Інтерполом", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, екс-глава НКРЭКУ Вовк з дружиною і дітьми виїхав до Бельгії.

Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.

Раніше Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється в розкраданнях по справі "Роттердам +".