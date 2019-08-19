Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило екс-голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка в міжнародний розшук після того, як підготувалу йому підозра по справі "Роттердам+", що призвела до майже 19 млн збитків

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Вже 5 днів як він в розшуку", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Вовка відразу ж оголосили міжнародний розшук.

Він підозрюється в розкраданні у справі "Роттердам+".

Відомо, що Вовк знаходиться за кордоном, ймовірно, що він проживає у Франції.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає безпідставними дії Національного антикорупційного бюро по справі формули "Роттердам+".

Тим часом адвокат Вовка заявив, що законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, а політолог вважає, що НАБУ два роки шукало в Україні вугілля з Роттердама, яке не повинні звідти завозити.