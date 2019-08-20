Екс-глава НКРЕКУ Вовк відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента

Колишній голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитро Вовк не має наміру повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Я не готовий приїжджати, поки глава Офісу Президента керує НАБУ, САП та судовою системою... У мене немає "баришівський" або "соломенсЬких" судів, немає такого "Богдана" або "Ситника", тому вважаю, що краще перебувати в країні, де закон і право - не порожній звук", - написав Вовк.



Він зазначив, що згоден зі словами бізнесмена Ігоря Коломойського в тому, що не вірить у незалежність української судової системи.



При цьому Вовк заявив, що при інших обставинах прибув би до суду.



Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Національне антикорупційне бюро оголосило екс-главу НКРЕКУ Вовка в міжнародний розшук.



Відомо, що Вовк знаходиться за кордоном і, ймовірно, проживає у Франції.



Вовк вважає, безпідставними дії НАБУ по справі формули "Роттердам+".



НАБУ підготувало повідомлення про підозру Вовку по справі можливого зловживання службовим становищем членами НКРЕКУ при затвердженні оптової ціни електричної енергії за формулою "Роттердам+".



З 1 травня 2016 року в Україні почала діяти затверджена НКРЕКУ методика розрахунку прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії з прив'язкою до ціни вугілля в тарифі ТЕС до індексу API2 (більш відома як формула "Роттердам+").



При цьому формула перестала діяти з 1 липня 2019 року, після запуску нової моделі ринку електроенергії. Згідно з цією методикою, ціна вугілля розраховується на основі індексів в портах Амстердама, Роттердама і Антверпена і до цього додається вартість транспортування вугілля з цих портів в Україну.



При цьому більшість вугілля, що споживається на вітчизняних ТЕЦ, видобуто в Україні.