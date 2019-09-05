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05 вересня 2019, четвер, 09:37 49
Суспільство 2019-09-06T12:00:12+03:00
Українські Новини
Супрун попрощалася у стилі Термінатора і виклала смішний мем

Супрун попрощалася у стилі Термінатора і виклала смішний мем

Уляна Супрун
Уляна Супрун

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун підтвердила, що Кабмін звільнив її та її заступників. На своїй сторінці у Facebook вона написала прощальний пост і сказала, що ще повернеться.

"Більше не виконую обов'язки Міністра охорони здоров'я України", - написала Супрун.

"Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми ні в якому разі не збираємося зупинятися", - сказала вона.

Підсумувала своє повідомлення Супрун відомою фразою з фільму "Термінатор" i'll be back.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів.

Міністром охорони здоров'я була призначена Зоряна Скалецька.

Раніше колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перешкоджає легалізації канабісу.

Тим часом близько двохсот людей зібралися під Міністерством охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун за її роботу на посаді в. о. міністра і подарували їй біту з написом Fight for life - Бийся за життя.

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