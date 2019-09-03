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03 вересня 2019, вівторок, 20:48 15
Світ 2019-09-03T21:15:01+03:00
Українські Новини
У московському "Шереметьєво" зіткнулися два літаки

У московському "Шереметьєво" зіткнулися два літаки

Літаки. Фото: pixabay
Літаки. Фото: pixabay

Сьогодні, 3 вересня, в московському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися два літаки на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

За словами джерела в "Інтерфаксі", літак, який готувався до вильоту в Пекін, зіткнувся з іншим повітряним судном, на борту якого не було пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пасажири будуть відправлені в столицю КНР іншим літаком.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво" прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

41 особа, включаючи одного члена екіпажу, загинула в авіакатастрофі Superjet у московському аеропорту "Шереметьєво".

В Росії назвали основні версії аварії літака в "Шереметьєво".

ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському "Шереметьєво" загинув громадянин США, , а також могла постраждати українка.

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