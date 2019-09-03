У московському "Шереметьєво" зіткнулися два літаки

Сьогодні, 3 вересня, в московському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися два літаки на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".



За словами джерела в "Інтерфаксі", літак, який готувався до вильоту в Пекін, зіткнувся з іншим повітряним судном, на борту якого не було пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.



Пасажири будуть відправлені в столицю КНР іншим літаком.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) 3 сентября 2019 г.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво" прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").



41 особа, включаючи одного члена екіпажу, загинула в авіакатастрофі Superjet у московському аеропорту "Шереметьєво".

В Росії назвали основні версії аварії літака в "Шереметьєво".

ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському "Шереметьєво" загинув громадянин США, , а також могла постраждати українка.