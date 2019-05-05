В России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил в воскресенье, 5 мая, жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево".\r\nКак сообщает агентство "Интерфакс", самолет вынужден был вскоре после вылета запросить аварийную посадку из-за пожара двигателя.\r\nСамолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.\r\nПозже в "Шереметьево" погасили огонь, охвативший после жесткой посадки пассажирский самолет Superjet.\r\n"Пожар потушен", - сообщили в аэропорту.\r\nПозднее в МЧС России подтвердили, что открытое горение на самолете, загоревшемся при жесткой посадке в "Шереметьево" ликвидировано.\r\nИсточник в экстренных службах сообщил изданию, что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6cm6SiuiI_s" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XEvpgxwuZ9M" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.\r\nРанее в России разбился учебный военный самолет.