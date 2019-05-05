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  • В России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили
05 мая 2019, воскресенье, 20:34 1315
Мир 2019-07-15T04:08:26+03:00
Українські Новини
В России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили

В России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Мурманск, совершил в воскресенье, 5 мая, жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево".

Как сообщает агентство "Интерфакс", самолет вынужден был вскоре после вылета запросить аварийную посадку из-за пожара двигателя.

Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Позже в "Шереметьево" погасили огонь, охвативший после жесткой посадки пассажирский самолет Superjet.

"Пожар потушен", - сообщили в аэропорту.

Позднее в МЧС России подтвердили, что открытое горение на самолете, загоревшемся при жесткой посадке в "Шереметьево" ликвидировано.

Источник в экстренных службах сообщил изданию, что шесть человек, по предварительным данным, получили ожоги и травмы при эвакуации из горящего самолета.

Как сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.

Ранее в России разбился учебный военный самолет.

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