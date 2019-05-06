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06 мая 2019, понедельник, 11:44 56
Политика 2019-05-06T11:45:10+03:00
Українські Новини
В России назвали основные версии крушения самолета в "Шереметьево"

В России назвали основные версии крушения самолета в "Шереметьево"

Следственный комитет России рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она.

Петренко сообщила, что в ходе оперативного совещания на месте крушения в аэропорту Шереметьево глава Следкома Александр Бастрыкин "дал указание тщательно исследовать все обстоятельства, предшествовавшие трагедии, установить причины и условия, повлекшие тяжкие последствия, и всех без исключения лиц, чьи действия или бездействие стали причиной гибели людей".

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее сообщалось, что погиб 41 человек.

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