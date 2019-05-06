В пожаре в аэропорту "Шереметьево" могла пострадать украинка, - МИД

Министерство иностранных дел проверяет информацию об украинке, пострадавшей из-за пожара на самолете в аэропорту "Шереметьево" в Москве.

Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Павла Климкина в его микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Наши консулы проверяют информацию о гражданке, пострадавшей в результате пожара на самолете SSJ100 в "Шереметьево", - написал он.

Также Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Он отметил, что человеческая жизнь бесценна и что в цивилизованном мире это понимают.

Как сообщали Українські Новини, лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В России назвали основные версии крушения самолета в "Шереметьево".

СМИ писали, что в пожаре самолета в московском Шереметьево погиб гражданин США.

Также Зеленский обтекаемо пособолезновал трагедии в "Шереметьево".