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03 вересня 2019, вівторок, 19:36 8
Зовнішня політика 2019-09-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
Меркель запросила Гончарука в Берлін

Меркель запросила Гончарука в Берлін

Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook
Олексій Гончарук. Фото: AmChamUkraine/facebook

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на посаду прем'єр-міністра і запросила відвідати Берлін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини, передають Українські Новини.

"Федеральний уряд буде радий залишатися надійним партнером для вас і вашого уряду у проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією", - йдеться у ньому.

У повідомленні також сказано, що Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною та поглиблення двосторонніх економічних відносин.

Крім того, Меркель побажала новообраному уряду успіхів у подальшій роботі.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.

Раніше новий прем'єр Гончарук анонсував звільнення.

Також стало відомо, що Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, але продовжить виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.

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