Меркель запросила Гончарука в Берлін

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з обранням на посаду прем'єр-міністра і запросила відвідати Берлін.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Німеччини, передають Українські Новини.



"Федеральний уряд буде радий залишатися надійним партнером для вас і вашого уряду у проведенні ключових реформ у сфері правосуддя, децентралізації і боротьби з корупцією", - йдеться у ньому.



У повідомленні також сказано, що Німеччина зацікавлена у подальшій співпраці з Україною та поглиблення двосторонніх економічних відносин.



Крім того, Меркель побажала новообраному уряду успіхів у подальшій роботі.



Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука.



Раніше новий прем'єр Гончарук анонсував звільнення.



Також стало відомо, що Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, але продовжить виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.