Допит Порошенка перенесли

Сьогодні, 3 вересня, має відбутися допит колишнього Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань, однак він був перенесений. Про це повідомляє Страна.\r\nТак, повідомляється, що за даними правоохоронців допит був перенесений на 14:00.\r\nНаголошується, що під будівлею Держбюро розслідувань зібралися представники ЗМІ - всі в очікуванні приїзду Петра Порошенка на допит.\r\nОчікувалося, що п'ятий президент приїде на 10:00.\r\nКрім того, охорону порядку забезпечує десяток правоохоронців, під стінами будівлі чергують автобуси Нацгвардії.\r\nКількість мітингувальників не перевищує 5 осіб, в руках плакати "Мародерів за ґрати".\r\nСтаном на 10:50 Порошенко перебував у залі Верховної Ради, де проголосували за скасування депутатської недоторканності.\r\nПорошенко в Раді. Фото: Страна\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі, також суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.\r\nТакож 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка по справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".