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03 вересня 2019, вівторок, 13:00 18
Верховна Рада і партії 2019-09-03T13:45:01+03:00
Українські Новини
Допит Порошенка перенесли

Допит Порошенка перенесли

Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

Сьогодні, 3 вересня, має відбутися допит колишнього Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань, однак він був перенесений. Про це повідомляє Страна.

Так, повідомляється, що за даними правоохоронців допит був перенесений на 14:00.

Наголошується, що під будівлею Держбюро розслідувань зібралися представники ЗМІ - всі в очікуванні приїзду Петра Порошенка на допит.

Очікувалося, що п'ятий президент приїде на 10:00.

Крім того, охорону порядку забезпечує десяток правоохоронців, під стінами будівлі чергують автобуси Нацгвардії.

Кількість мітингувальників не перевищує 5 осіб, в руках плакати "Мародерів за ґрати".

Станом на 10:50 Порошенко перебував у залі Верховної Ради, де проголосували за скасування депутатської недоторканності.

Порошенко в Раді. Фото: КраїнаПорошенко в Раді. Фото: Страна

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі, також суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.

Також 12 серпня Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка по справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

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