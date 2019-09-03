Суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.\r\nПро це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарєв.\r\n"Йому продовжили запобіжний захід - арешт", - повідомив він.\r\nВолодимир Цемах в Київському апеляційному суді\r\nПри цьому адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.\r\nЗа даними ряду ЗМІ, РФ вимагає від України видати їй Цемаха в рамках обміну утримуваними особами.\r\nНідерланди, в свою чергу, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наприкінці червня українські спецслужби затримали екс-бойовика Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.\r\nСуд у Києві заарештував його до кінця серпня.\r\nСекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.