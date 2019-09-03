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03 вересня 2019, вівторок, 10:56 28
Силові структури 2019-09-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія

Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія

Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Про це Українським Новинам сказав його адвокат Роман Гонтарєв.

"Йому продовжили запобіжний захід - арешт", - повідомив він.

Володимир Цемах в Київському апеляційному судіВолодимир Цемах в Київському апеляційному суді

При цьому адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.

За даними ряду ЗМІ, РФ вимагає від України видати їй Цемаха в рамках обміну утримуваними особами.

Нідерланди, в свою чергу, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці червня українські спецслужби затримали екс-бойовика Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.

Суд у Києві заарештував його до кінця серпня.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

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