Экс-командир ПВО "ДНР" Цемах обладает информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines

Экс-командир ПВО "ДНР" Цемах обладает информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airline

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что задержанный украинскими спецслужбами бывший командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом Данилюк написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Недавно СБУ доставила в Украину из оккупированной Донецкой области свидетеля трагических события июля 2014 г. Владимир Цемах на момент катастрофы был командиром ПВО славянской бригады боевиков Гиркина. В интервью одному из сепаратистских СМИ он откровенно рассказывает о катастрофе и даже подтверждает, что ракета была выпущена из ЗРК "Бук". Кроме того, Цемах лично знал всех полевых командиров боевиков, был в курсе деталей операций и перемещения оружия. Показания задержанного станут еще одним доказательством против России и подконтрольных ей боевиков", - написал секретарь СНБО.

Данилюк отмечает, что вина России де-факто доказана, но агрессор придумывает новые версии, пытается запутать следы и отвлечь внимание международного сообщества вымышленными проблемами.

"Например, вчера страна-агрессор инициировала заседание Совета безопасности ООН по "проблеме" украинского "языкового закона". Это очевидная попытка сместить акцент внимания накануне годовщины", - считает он.

Секретарь СНБО уверен, что Россия не избежит наказания за трагедию Malaysia Airlines.

Как сообщали Українськi Новини, в конце июня Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха.

Украинские спецслужбы задержали экс-боевика в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Донецкой области.

Погибли 298 человек.

В 2020 году суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Международная следственная группа просит их допросить подозреваемых и не намерена просить Украину и Россию об экстрадиции.