Гривня різко впала у вівторок: офіційний курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH\/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.\r\nПро це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3050,9774\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2526,3473\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2547,9519\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,5191\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,7920\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2770,8977\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку різко впала після зміцнення. Також сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.\r\nТим часом дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні склав 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП), а за прогнозами аналітиків курс долара найближчим часом почне стабільно зростати.