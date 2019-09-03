Гривня різко впала у вівторок: офіційний курс валют НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 вересня, на 11,94 коп. до 25,2635 UAH/USD після того, як гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 вересня, на 8,82 коп. до 25,1441 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3050,9774 100 доларів США 2526,3473 100 швейцарських франків 2547,9519 1000 ієн 237,5191 10 російських рублів 3,7920 100 євро 2770,8977

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку різко впала після зміцнення. Також сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Тим часом дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні склав 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП), а за прогнозами аналітиків курс долара найближчим часом почне стабільно зростати.