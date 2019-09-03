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03 вересня 2019, вівторок, 06:05 4
Судова влада 2019-09-03T06:46:20+03:00
Українські Новини
Сьогодні ДБР в черговий раз допитає Порошенка

Сьогодні ДБР в черговий раз допитає Порошенка

Петро Порошенко. Фото: прес-служба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба

Сьогодні, 3 вересня, має відбутися допит екс-Президента України петра Порошенка в Державному бюро розслідувань, повідомляють Українські Новини.

Зазначимо, що Порошенка ДБР буде допитувати вже не вперше.

Також біля будівлі Державного бюро розслідувань розпочнеться акція "Навіщо мільярдер відібрав базу відпочинку у сліпих?".

Учасники акції вимагають розслідувати кримінальне провадження проти Порошенка за шахрайський захоплення бази відпочинку Українського товариства сліпих "Івушка".

Як повідомляли Українські Новини, 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі, також суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.

А Державне бюро розслідувань (ДБР) відмовилося оприлюднити свою позицію пропозиції щодо колишнього Президента Петра Порошенка провести допит на поліграфі (детекторі брехні) у прямому ефірі телеканалу "Прямий".

Раніше, 12 серпня, Державне бюро розслідувань допитало Порошенка як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканал "Прямий".

Крім того, Державне бюро розслідувань (ДБР) 12 серпня провело допит колишнього Президента Петра Порошенка, в той час як під будівлею проходили два мітингу, в одному з яких брали участь діти Порошенко - дві доньки і син.

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