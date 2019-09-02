Гривня на міжбанку різко впала після зміцнення

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 6 коп. у понеділок знизився на 16 коп. до 25,29 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,20-25,23 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,29-25,32 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,28-25, 30 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,77% з 27,72 UAH/USD до 25,29 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5% або на 2,04 млрд доларів до 82,4 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Також гривня після тривалого падіння знову перейшла до зростання.

Крім того, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні склав 609 млн доларів або 4,4% від ВВП (у липні минулого року - 990 млн доларів, або 8,4% від ВВП).

Тим часом, за прогнозами аналітиків, курс долара найближчим часом почне стабільно зростати.