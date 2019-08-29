Курс гривны на межбанке после снижения перешел к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 2 коп. до 25,19 UAH/USD по сравнению с курсом на 28 августа.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,23-25,27 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,19-25,21 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,18-25,20 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,12% с 27,72 UAH/USD до 25,19 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH/USD.

Тем временем совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.