Курс гривны на межбанке после снижения перешел к росту

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 7 коп. в четверг укрепился на 2 коп. до 25,19 UAH\/USD по сравнению с курсом на 28 августа.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,23-25,27 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,19-25,21 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,18-25,20 UAH\/USD.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,12% с 27,72 UAH\/USD до 25,19 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 августа на 5,03 коп. до 25,3168 UAH\/USD, курс покупки – на 5,07 коп. до 25,0216 UAH\/USD.\r\nНациональный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 августа, на 5,70 коп. до 25,2219 UAH\/USD.\r\nТем временем совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.