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02 вересня 2019, понеділок, 16:38 12
Президент 2019-09-02T17:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче щотижня позбавляти вищих суддів мантій і звань

Зеленський хоче щотижня позбавляти вищих суддів мантій і звань

Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Президент Володимир Зеленський заявив, що склад судів першої інстанції слід повністю оновити ще в 2019 році, а несумлінних суддів він буде позбавляти посади і звання, повідомляє "Українська правда".

"Через недолугу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади і оновлення – навпаки, попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Лише рішучими заходами можливо змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій, не гідних високого звання судді. При чому очищення повинно стосуватися усіх – і в першу чергу, суддів вищих інстанцій. Суди першої інстанції повинні бути наповнені новими суддями. Більш ніж 2 тисяч вакансій мають бути заповнені ще до Нового року. Але це має зробити вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка буде пере запущена найближчим часом, відповідно до поданого мною законопроекту", - заявив Зеленський.

За словами Президента, більша частина економічних невдач у державі - "на совісті нечесних суддів".

"Ми всі з нетерпінням очікуємо запуску Вищого антикорупційного суд. Я так розумію, все йде за планом – 5 вересня активно починає працювати Антикорупційний суд. На жаль, парламент поки що не ухвалив законопроект щодо унеможливлення блокування суду надмірною кількістю справ – але я сподіваюся, що він це зробить протягом найближчих днів. Українське суспільство вимагає від Антикорупційного суду швидкого та якісного розгляду справ про топ-корупціонерів", - додав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб ВСП призначав членів ВККС. Також Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.

Тим часом Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів.

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