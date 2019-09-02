Зеленський хоче щотижня позбавляти вищих суддів мантій і звань

Президент Володимир Зеленський заявив, що склад судів першої інстанції слід повністю оновити ще в 2019 році, а несумлінних суддів він буде позбавляти посади і звання, повідомляє "Українська правда".\r\n"Через недолугу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади і оновлення – навпаки, попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Лише рішучими заходами можливо змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій, не гідних високого звання судді. При чому очищення повинно стосуватися усіх – і в першу чергу, суддів вищих інстанцій. Суди першої інстанції повинні бути наповнені новими суддями. Більш ніж 2 тисяч вакансій мають бути заповнені ще до Нового року. Але це має зробити вже нова Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка буде пере запущена найближчим часом, відповідно до поданого мною законопроекту", - заявив Зеленський.\r\nЗа словами Президента, більша частина економічних невдач у державі - "на совісті нечесних суддів".\r\n"Ми всі з нетерпінням очікуємо запуску Вищого антикорупційного суд. Я так розумію, все йде за планом – 5 вересня активно починає працювати Антикорупційний суд. На жаль, парламент поки що не ухвалив законопроект щодо унеможливлення блокування суду надмірною кількістю справ – але я сподіваюся, що він це зробить протягом найближчих днів. Українське суспільство вимагає від Антикорупційного суду швидкого та якісного розгляду справ про топ-корупціонерів", - додав Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче, щоб ВСП призначав членів ВККС. Також Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.\r\nТим часом Державна судова адміністрація констатує дефіцит суддів.