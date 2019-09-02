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02 вересня 2019, понеділок, 10:59 30
Судова влада 2019-09-02T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рябошапка звільнив військового прокурора Матіоса

Рябошапка звільнив військового прокурора Матіоса

Анатолій Матіос
Анатолій Матіос

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генпрокурора - головного військового прокурора.

Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"2 вересня, керуючись законом України "Про прокуратуру", положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, а також на підставі листа міністра оборони від 02.09.2019 генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса", - сказано в ньому.

Крім того, зазначеним наказом Матіос виключений зі списків особового складу генеральної прокуратури і направлений в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада схвалила звільнення Юрія Луценка і призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором.

В день першого засідання Ради 9 скликання, Юрій Луценко подав у відставку.

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