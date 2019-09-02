У Києві чоловік зробив зауваження галасливій компанії і отримав три удари ножем

В ніч на 2 вересня в Києві сталася бійка. В ході конфлікту одному з чоловіків нанесли тілесні ушкодження. Потерпілого терміново госпіталізували в лікарню. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Кустанайська, 7.

За інформацією правоохоронців, під вікнами будинку сиділа галаслива компанія людей. Місцевий житель вийшов на вулицю, щоб зробити зауваження. Під час діалогу почався конфлікт, який переріс у бійку.

В результаті сутички місцевому жителю завдали три ножових поранення. Після дебатів нападники втекли. У чоловіка виявили різану рану в області ребер, колоту рану стегна і колоту рану в області лопатки. Потерпілому першу допомогу надали патрульні і передали його медикам, які в терміновому порядку госпіталізували чоловіка у лікарню.

На місці працювали екіпажі патрульних, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.



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