В Кирилловке потасовка между компаниями закончилась смертельной поножовщиной

На выходных на популярном курорте Кирилловка Запорожской области ссора между компаниями переросла в драку, которая закончилась поножовщиной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Так, Аброськин сообщил, что инцидент произошел на пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали" в субботу, 3 августа. Две компании отдыхали, начали ссориться, а затем драться. Мужчины одной группы имели с собой нож и оружие, и применили во время драки.

По данным Аброськина, вследствие инцидента четверо человек госпитализировали, все они были жители Запорожской области. У мужчин диагностировали ранения различных степеней тяжести. В понедельник, 5 августа, один из пострадавших 1990 года рождения скончался в больнице.

Троих подозреваемых задержали правоохранители. Двум из них Мелитопольский суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без средств контроля. Аброськин считает, что третьего подозреваемого суд отпустит.

Задержанный по подозрению в смертельной драке. Фото: Вячеслав Аброськин/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в Одессе на пляже произошла драка с участием депутата.

Ранее также в Кирилловке цепная карусель с людьми "зависла" на высоте.