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12 августа 2019, понедельник, 09:42 284
Происшествия 2019-08-12T13:15:03+03:00
Українські Новини
Темнокожие пьяные студенты избили киевлян, которые попросили сделать музыку в машине тише

Темнокожие пьяные студенты избили киевлян, которые попросили сделать музыку в машине тише

В ночь на 12 августа в Киеве по адресу улица Бориса Гмыри, 6 между местными жителями и темнокожими парнями возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина попросил иностранцев сделать тише музыку в автомобиле, а после - разбил в их машине лобовое стекло, сообщает "Информатор".

Иностранцы отреагировали на поведение местного жителя агрессивно и устроили драку.

По данным полиции, иностранцы, которые учатся и временно проживают в Украине, подъехали к дому номер 6 на улице Гмыри и включили громкую музыку в своей машине. Местный житель сделал замечание темнокожим парням и девушкам в агрессивной форме. На что иностранцы отреагировали неадекватно и попытались наехать на мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Возмутившись, он разбил лобовое стекло в автомобиле.

После этого между оппонентами завязалась драка, в ходе которой двое местных жителей получили травмы. Их госпитализировали. Испугавшись, люди вызвали полицию. Наряд патрульной полиции задержал одного из иностранцев, так как он вел себя особенно агрессивно. Из автомобиля правоохранителей задержанный выкрикивал нецензурные выражения на английском и грозился убить мужчину - участника конфликта. 

Друзья задержанного иностранца, которые также были выпившими, уверяли журналистов и прохожих, что причина их задержания - темный цвет кожи. Правоохранители проверили их на драгере. Прибор показал, что в организме водителя авто 0.29 промилле алкоголя. Отмечается, что допустимая норма за рулем - 0,2 промилле.

Как сообщали Українські Новини, в Кирилловке потасовка между компаниями закончилась смертельной поножовщиной.

Ранее глава Нацкорпуса в Виннице отказался платить 15 гривен за парковку и устроил драку с охранником. Кроме того, в Полтавской области в магазине полицейские избили мужчину.

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