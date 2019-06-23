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23 июня 2019, воскресенье, 17:41 28
Происшествия 2019-06-23T17:52:48+03:00
Українські Новини
В Полтавской области в магазине полицейские избили мужчину

В Полтавской области в магазине полицейские избили мужчину

Пострадавший в драке с полицейскими. Скриншот видео facebook.com/kremen.city
Пострадавший в драке с полицейскими. Скриншот видео facebook.com/kremen.city

В Кременчуге Полтавской области в одном из магазинов полицейские в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook начальник областного управления Национальной полиции Андрей Замахина.

"Выяснилось, что в магазине возник спор, который перерос в драку между двумя молодыми участковыми полицейскими, которые находились вне службы, и местным посетителем магазина. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения", - говорится в нем.

По данному факту уже проводится служебное расследование полицией области.

В то же время, пострадавший в драке мужчина рассказал, что он сделал замечание полицейским, которые нецензурно выражались.

Как сообщали Українські Новини, полицейские и "евробляхеры" подрались в Николаеве.

Кроме того, в Киеве попытка демонтажа стоянки закончилась массовой дракой с полицией, в результате чего были задержанные.

В апреле 9 полицейских травмированы в результате драки с болельщиками "Динамо" в Мариуполе.

 
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