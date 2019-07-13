Глава Нацкорпуса в Виннице устроил драку с охранником из-за 15 гривен за парковку

В понедельник, 8 июля, в Виннице из-за 15 гривен произошла драка между руководителем областного отделения Национального корпуса Игоря Княжанского и сотрудником паркинга. Видео инцидента было опубликовано на видеохостинге Youtube.

"15 гривен стали причиной настоящего спектакля на выезде из платного паркинга в Виннице. С одной стороны ринга, судя по олимпийскому спокойствию, финальный босс всех парковок ‒ контролер паркинга. Его соперники ‒ команда ветеранов АТО, во главе с Игорем Княжанским, руководителем областного отделения "Национального корпуса", ‒ сказано в описании к ролику.

На опубликованном видео можно наблюдать, как в помещение охранника заходит Игорь Княжанский, и, нецензурно выражаясь, набрасывается на охранника. Княжанский требует открыть шлагбаум и пропустить автомобиль, но охранник не соглашается этого делать.

После драки Княжанский бросил охраннику в лицо деньги, не взял сдачу и уехал с места инцидента.

Однако сотрудник паркинга вызвал полицию.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=e-qd9Q0M49g#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в Одессе на пляже произошла драка с участием депутата.