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01 вересня 2019, неділя, 15:34 18
Кабмін 2019-09-01T15:35:38+03:00
Українські Новини
Новий прем'єр-міністр привітав школярів з 1 вересня і покатався на самокаті в будівлі Кабміну

Новий прем'єр-міністр привітав школярів з 1 вересня і покатався на самокаті в будівлі Кабміну

Гончарук катався на самокаті. Скріншот: відео/Олексій Гончарук
Гончарук катався на самокаті. Скріншот: відео/Олексій Гончарук

Новообраний прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав школярів зі святом 1 вересня і побажав вдалого навчального року. Своє відеозвернення він опублікував у Facebook.

"Перше вересня - це завжди старт. Для когось- шкільного життя, для когось- студентського. Моє 1 вересня співпало з першим тижнем прем'єрської життя! Колись хтось із вас теж буде прем'єр-міністром, але на той момент Україна буде сильною країною, з якою будуть рахуватися у світі", - сказав Гончарук.

Прем'єр показав будинок уряду і покатався на самокаті по коридорах і кабінетах.

"Нам потрібні розумні, освічені і вільні громадяни. Ви. Тому вчіться добре, а ми зробимо все, щоб створити необхідні умови", - зазначив прем'єр-міністр.




Як повідомляли Українські Новини, новий прем'єр Гончарук анонсував звільнення.

Також стало відомо, що Гончарук їздить на модному Jaguar, хоча живе в орендованій квартирі.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою, але продовжить виконувати обов'язки до призначення нового складу уряду.

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