Завтра Зеленський проведе зустріч з керівництвом Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів в понеділок, 2 вересня.\r\nПро це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, початок зустрічі заплановано на 12:00.\r\nТема не повідомляється.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-ю сесію.\r\nРада вночі проголосувала скасування депутатської недоторканності.\r\nВ той же день було обрано нове керівництво Ради і призначено новий склад Кабміну.\r\nТакож Володимир Зеленський призначив Руслана Рябошапку генеральним прокурором, за призначення якого раніше проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226.\r\nТим часом Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300.\r\nТакож Зеленський пропонує Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування. Відповідно до законопроекту, депутатські повноваження будуть припинені у разі неперсонального голосування, якщо суд підтвердить цей факт.