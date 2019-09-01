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01 вересня 2019, неділя, 13:17 6
Президент 2019-09-01T13:35:26+03:00
Українські Новини
Завтра Зеленський проведе зустріч з керівництвом Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Завтра Зеленський проведе зустріч з керівництвом Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Володимир Зеленський. Скріншот трансляції
Володимир Зеленський. Скріншот трансляції "Рада"

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів в понеділок, 2 вересня.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, початок зустрічі заплановано на 12:00.

Тема не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада 9-го скликання набула повноважень і відкрила 1-ю сесію.

Рада вночі проголосувала скасування депутатської недоторканності.

В той же день було обрано нове керівництво Ради і призначено новий склад Кабміну.

Також Володимир Зеленський призначив Руслана Рябошапку генеральним прокурором, за призначення якого раніше проголосували 312 депутатів при мінімально необхідних 226.

Тим часом Зеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300.

Також Зеленський пропонує Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування. Відповідно до законопроекту, депутатські повноваження будуть припинені у разі неперсонального голосування, якщо суд підтвердить цей факт.

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