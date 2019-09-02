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02 вересня 2019, понеділок, 06:00 8 Карта
Життя 2019-09-02T08:44:18+03:00
Українські Новини
Тиждень в Україні почнеться 32-градусною спекою: прогноз погоди

Тиждень в Україні почнеться 32-градусною спекою: прогноз погоди

Спекотна погода в Україні не відступає, 2 вересня очікується тепла та сонячна погода.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У понеділок суха малохмарна погода очікується практично повсюди. В Карпатах хіба - локальний дощ, гроза. Температура повітря ще всміхається літу, озираючись, вивертаючи шию, +28+32 градуси. Але нічна та ранкова вже смикають за руку вперед, в осінь, +12+17 градусів", - написала вона.

За прогнозом синоптика,  у Києві погода буде сухо, сонячно, тепло. Вже вдень максимально близько +30 градусів.

 

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди на місяць, вересень в Україні буде теплим, дощі очікуються з другого тижня.

Також повідомлялося, що сильна магнітна буря накриє Україну в перших числах вересня.

Раніше синоптики зробили прогноз погоди на осінь. Після аномальної спеки очікуються заморозки. Дощі можна очікувати 11-14, 18-19 і 28-29 вересня

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