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30 серпня 2019, пʼятниця, 06:00 118 Інфографіка
Життя 2019-08-30T08:00:01+03:00
Українські Новини
Потужна магнітна буря накриє Землю в найближчі дні: як зберегти гарне самопочуття

Потужна магнітна буря накриє Землю в найближчі дні: як зберегти гарне самопочуття

Магнітні бурі. Фото: SunFood.com.ua
Магнітні бурі. Фото: SunFood.com.ua

Магнітна буря неймовірної сили накриє Україну в перших числах вересня.

Про це свідчать попередні дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Зокрема, з 31 серпня по 2 вересня очікується магнітна буря, пік якої припаде на 1 вересня. Вона стане найпотужнішою за останній час.

Причому її рівень загрози тільки зростає. Так, тиждень тому експерти оцінювали магнітну бурю 1 вересня в 4-5 балів (G1), а останні дані демонструють вже 6 балів і рівень G2.

Медики попереджають, що її не тільки відчують не тільки метеозалежні люди. Навіть абсолютно здорових чекають мігрень, зниження концентрації уваги і перепади настрою.

Крім того, в періоди магнітних сплесків такої сили багато хто будуть скаржитися на втому, дратуватися без причини. Можливі напади ознобу.

У період магнітних бур медики радять якомога рідше користуватися мобільними телефонами і менше часу проводити за комп'ютером.

Також у ці дні рекомендується якомога більше часу провести а свіжому повітрі і слідкувати за своїм раціоном харчування. Лікарі радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Крім того, рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

Гіпертонікам медики радять вживати більше води і менше солі, щоб не затримувати рідину в організмі і не підвищувати тиск. Гіпотонікам ж лікарі рекомендують пити тонізуючі напої, наприклад, настоянку лимонника або елеутерококу.

У ці дні у метеозалежних людей також можуть спостерігатися сильні головні болі, зниження працездатності і підвищена тривожність. Для зниження впливу магнітних бур, необхідно також знизити навантаження на роботі і уникнути серйозних фізичних навантажень. І подбати про свій позитивний психоемоційному настрої.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.

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