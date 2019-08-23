Після аномальної спеки вдарять заморозки: з'явився прогноз погоди на всю осінь

Погода в кінці літа і початку осені в 2019 році буде дивувати українців своєю мінливістю. Після аномальної спеки, яка охопила зараз майже всю країну, очікуються заморозки. Про це повідомила доктор фізико-математичних наук в області метеорології Вазіра Мартазінова, пишуть "Вести".

Так, повідомляється, що температура у вересні досягне в деякі дні +26...+26 градусів, а до кінця місяця різко похолодає.

А за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, на півдні України до 10 вересня буде в межах +24 °С. Потім стовпчики термометрів опустяться до +21 °С, а 14-22 вересня знову буде +24... +26 градусів. З 22 вересня — зниження до +19... +21 °С.

Дощі можна очікувати 11-14, 18-19 і 28-29 вересня, уточнює він.

Жовтень 2019 році буде контрастним, обіцяють синоптики. На півдні до 9 жовтня температура триматиметься на рівні +22 градусів, потім опуститься до +15... +17 °С, потім чотири дні очікується +19... +21°С. З 20 жовтня і до кінця місяця в південних регіонах +7...+10 градусів. На півночі буде холодніше на два-п'ять градусів.

Також синоптик розповів, що у листопаді про теплі дні можна і не мріяти. Температура повітря буде поступово знижуватися, прийдуть морози, випаде перший сніг.

Як повідомляли Українські Новини, антициклон і циклоничнисть протистоять: синоптик попередила про сильний вітер і 35-градусну спеку.

Тим часом липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.