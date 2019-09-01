Вересень в Україні буде теплим, очікуються дощі з другого тижня: прогноз погоди на місяць

В той час, як 1 вересня в Україні розпочалося зі спеки і локальних гроз, за прогнозом погоди на вересень 2019 року очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.

Про це повідомляє Meteoprog.

Перший тиждень вересня 2019 року обіцяє бути дуже камфорним. Можете сміливо планувати відпустку на оксамитовий сезон в Україні. Спекотної погода не буде, але добра до прогулянок на свіжому повітрі. Максимальна температура повітря протягом дня буде в межах +20...+23°С, а мінімальна: +12...+16°С. Хмарність буде помірною, і, що найбільш важливо, значні опади не очікуються.

Другий тиждень вересня 2019 року не принесе суттєвих метеорологічних змін, і буде схожим на перший. Але опади посиляться, що, безумовно, порадує городників і грибників.

Третій тиждень вересня 2019 року прийде в Україну з незначним похолоданням. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів за Цельсієм. Мінімальна температура становитиме +8...+11°C. Сильних грозових дощів у прогнозі немає.

Четвертий і останній тиждень вересня буде погожим. Але ртутні стовпчики знову трохи "впадуть". Ми можемо розраховувати на денний максимум в межах +15...+17°С, мінімум до +8...+10°С. Вересень місяць попрощається з нами приємною температурою повітря та відсутністю інтенсивних дощів.

Як повідомляли Українські Новини, сильна магнітна буря накриє Україну в перших числах вересня.

Тим часом, у світі липень 2019 став найспекотнішим в історії.