підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.5 28.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Вересень в Україні буде теплим, очікуються дощі з другого тижня: прогноз погоди на місяць
01 вересня 2019, неділя, 08:46 9
Життя 2019-09-01T09:09:54+03:00
Українські Новини
Вересень в Україні буде теплим, очікуються дощі з другого тижня: прогноз погоди на місяць

Вересень в Україні буде теплим, очікуються дощі з другого тижня: прогноз погоди на місяць

Осінь Фото: pixabay.com
Осінь Фото: pixabay.com

В той час, як 1 вересня в Україні розпочалося зі спеки і локальних гроз, за прогнозом погоди на вересень 2019 року очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.

Про це повідомляє Meteoprog.

Перший тиждень вересня 2019 року обіцяє бути дуже камфорним. Можете сміливо планувати відпустку на оксамитовий сезон в Україні. Спекотної погода не буде, але добра до прогулянок на свіжому повітрі. Максимальна температура повітря протягом дня буде в межах +20...+23°С, а мінімальна: +12...+16°С. Хмарність буде помірною, і, що найбільш важливо, значні опади не очікуються.

Другий тиждень вересня 2019 року не принесе суттєвих метеорологічних змін, і буде схожим на перший. Але опади посиляться, що, безумовно, порадує городників і грибників.

Третій тиждень вересня 2019 року прийде в Україну з незначним похолоданням. Максимальна температура опуститься до 15-19 градусів за Цельсієм. Мінімальна температура становитиме +8...+11°C. Сильних грозових дощів у прогнозі немає.

Четвертий і останній тиждень вересня буде погожим. Але ртутні стовпчики знову трохи "впадуть". Ми можемо розраховувати на денний максимум в межах +15...+17°С, мінімум до +8...+10°С. Вересень місяць попрощається з нами приємною температурою повітря та відсутністю інтенсивних дощів.

Як повідомляли Українські Новини, сильна магнітна буря накриє Україну в перших числах вересня.

Тим часом, у світі липень 2019 став найспекотнішим в історії.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода на місяць погода на 1 вересня прогноз погоди на місяць погода на вересень

Архів
Новини
Курс долара почне стабільно зростати: що буде з гривнею восени 09:19
Бойовики обстріляли українських військових із забороненої зброї: поранений боєць 08:29
Поєдинок Ломаченко - Кемпбелл. Скріншот відео
Українець Ломаченко переміг британця Кемпбелла одноголосним рішенням 08:06
Президент УЄФА Чеферін прийняв запрошення України відвідати нашу країну, - УАФ 06:35 Прес-реліз
З сьогоднішнього дня в метрополітені Києва можна будувати туалети,- Мінрегіонбуд 06:00
більше новин
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
Крючков знає стільки, що його повісили б в СІЗО, - Коломойський 18:58
МЗС України перешкоджав розмови Зеленського з Путіним 22:30
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Міністр економіки Милованов задекларував квартиру в США 16:15
більше новин
Революція в ГПУ: Рябошапка звільнить всіх діючих заступників генпрокурора 09:26
Китай звинувачує США у втручанні у внутрішні справи України 18:51
Гонтареву збив автомобіль в Лондоні 16:23
В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках 22:11
Офіс Президента відмовився від ідеї переїзду 21:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok