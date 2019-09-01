Жара и локальные грозы: прогноз погоды на первый день осени

По уточненным прогнозом погоды, 1 сентября в Украине будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области в субботу) вероятность локального дождя с грозой.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет высокой 1 сентября ожидается + 26 + 32 градуса.

"В Киеве выходными заседать преимущественно сухая погода, но именно над столицей 31 августа, а особенно 1 сентября, вероятность локального дождя с грозой. Ветер будет крутиться во все стороны: с сегодняшнего юго-восточного завтра он перейдет на северный и северо-западный, а 1-го сентября на северо-восточный. Скорость небольшая, умеренная, разве что во время дождя может быть порывистым ", - написала Диденко.

Температура воздуха в столице выходными предполагается высокой, +28 +30 градусов.

Напомним, магнитная буря накроет Украину в первых числах сентября.

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