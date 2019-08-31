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31 серпня 2019, субота, 18:42 3
Президент 2019-08-31T18:56:44+03:00
Українські Новини
У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще

У Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще

Україна має намір покращити роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента за підсумками зустрічі глав держав у Польщі, передають Українські Новини.

"Важливим елементом нашого діалогу є і прикордонне співробітництво. Ми будемо покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, що сприятиме економічному співробітництву України з ЄС, і головне - посилення контактів між людьми", - йдеться в повідомленні прес-служба з посиланням на слова Президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Україна зацікавлена в активній участі в регіональних проектах та ініціативах Польщі, таких як "Триморье", яке охоплює країни між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.

Президент Польщі хоче провести восени парламентські вибори.

А також президент Польщі заявив, що хоче дружби з Росією - великим сусідом.

Дуда вже запросив Зеленського в Польщу.

А ось раніше український і польський президенти не змогли домовитися по спільному Дню пам'яті жертв Волинської трагедії і поїхали окремо.

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