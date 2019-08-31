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31 августа 2019, суббота, 17:44 71
Внешняя политика 2019-08-31T17:44:19+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе

Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде соорудить мемориал примирения на границе Украины и Польши.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Польше по итогам встречи с Дудой, передают Українські Новини.

"Я предложил президенту Дуде соорудить на границе Украины и Польши совместный мемориал примирения", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины в тяжелые времена российской агрессии и за отстаивание международного права в Совете безопасности ООН, Европейском союзе, НАТО и других международных организациях.

Как сообщали Українські Новини, Президент Польши хочет провести осенью парламентские выборы.

А также президент Польши заявил, что хочет дружбы с Россией - великим соседом.

Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу.

А вот ранее украинский и польский президенты не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии и поехали отдельно.

Больше новостей о: Анджей Дуда Мемориал Украина-Польша Владимир Зеленский

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