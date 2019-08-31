Зеленский предложил Президенту Польши Дуде построить памятник примирения на границе

Президент Владимир Зеленский предложил Президенту Польши Анджею Дуде соорудить мемориал примирения на границе Украины и Польши.\r\nОб этом он сказал на пресс-конференции в Польше по итогам встречи с Дудой, передают Українські Новини.\r\n"Я предложил президенту Дуде соорудить на границе Украины и Польши совместный мемориал примирения", - сказал он.\r\nКроме этого, Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку Украины в тяжелые времена российской агрессии и за отстаивание международного права в Совете безопасности ООН, Европейском союзе, НАТО и других международных организациях.\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Польши хочет провести осенью парламентские выборы.\r\nА также президент Польши заявил, что хочет дружбы с Россией - великим соседом.\r\nДуда уже пригласил Зеленского в Польшу.\r\nА вот ранее украинский и польский президенты не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии и поехали отдельно.