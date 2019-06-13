Президент Польши заявил, что хочет дружбы с Россией - великим соседом

Президент Польши Анджей Дуда (партия Pis) заявил, что очень хочет дружбы Польши с Россией - великим соседом. Об этом он рассказал в среду, 12 июня 2019 во время совместной с президентом США пресс-конференции перед Белым домом в Вашингтоне, передает пресс-служба Белого дома.

Журналистка задала Анджею Дуде вопрос: "Видите ли вы Россию союзником или оппонентом?"

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши, потому что это наш великий сосед, который намного больше Польши с большим потенциалом во всех отношениях", - отметил он.

При этом Дуда заявил, что ему не нравятся некоторые проявления российской внешней политики, в частности "агрессия против Грузии и Украины", а также - "имперское лицо".

"История была жестокой между нами. У нас никогда не было большой дружбы с Россией", - констатировал президент Польши.

"Я надеюсь, Польша придет к отличным отношениям с Россией. Я думаю, это возможно. Я действительно так считаю", - отреагировал на заявление Анджея Дуды президент США Дональд Трамп

Напомним, что Дуда уже пригласил Зеленского в Польшу.

А вот ранее украинский и польский президенты не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии и поехали отдельно.