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04 августа 2019, воскресенье, 09:44 15
Европа 2019-08-04T09:45:01+03:00
Українські Новини
Президент Польши хочет провести осенью парламентские выборы

Президент Польши хочет провести осенью парламентские выборы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы парламентские выборы в стране состоялись 13 октября. Об этом сообщает Polsat.

Свой выбор даты Дуда аргументировал тем, что хочет предотвратить политические столкновения, которые возникают в период длительной избирательной кампании, поэтому выбрал дату вскоре после летних каникул. Выборы должны пройти не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.

Дуда заявил, что уже обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой утвердить дату выборов и установить сроки предвыборной компании. Комиссия должна ответить на следующей неделе, тогда он официально и объявит дату.

По предварительным данным, правящая партия в Польше PiS может рассчитывать на 41% поддержки избирателей. Второй по социологическим исследованиям идет оппозиционная Гражданская коалиция, которая набирает 25% голосов.

Тем временем, в Польше отменили налоги для молодых людей с невысоким доходом.

А МИД Польши предложил отменить для украинцев роуминг.

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