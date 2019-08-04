Президент Польши хочет провести осенью парламентские выборы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы парламентские выборы в стране состоялись 13 октября. Об этом сообщает Polsat.\r\nСвой выбор даты Дуда аргументировал тем, что хочет предотвратить политические столкновения, которые возникают в период длительной избирательной кампании, поэтому выбрал дату вскоре после летних каникул. Выборы должны пройти не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.\r\nДуда заявил, что уже обратился к Государственной избирательной комиссии с просьбой утвердить дату выборов и установить сроки предвыборной компании. Комиссия должна ответить на следующей неделе, тогда он официально и объявит дату.\r\nПо предварительным данным, правящая партия в Польше PiS может рассчитывать на 41% поддержки избирателей. Второй по социологическим исследованиям идет оппозиционная Гражданская коалиция, которая набирает 25% голосов.\r\nТем временем, в Польше отменили налоги для молодых людей с невысоким доходом.\r\nА МИД Польши предложил отменить для украинцев роуминг.