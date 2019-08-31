Депутат Радуцький, що оскандалився матірною смс, відмовляється йти в міністри охорони здоров'я замість своєї ставлениці

Депутат Радуцький, що оскандалився матірною смс, відмовляється йти в міністри охорони здоров'я замість своєї с

Депутат Верховної Ради від партії "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що не планує ставати міністром охорони здоров'я через 3 місяці, як про це раніше заявив його однопартієць Давид Арахамія. Про це Радуцький написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, Радуцький написав, що багато колег бачать його саме на цій посаді.

"Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут. Архітектура законів першорядна. Я буду тісно співпрацювати з МОЗ. Вчора зібрався наш комітет, зустрілися з міністром. Намітили план перших 100 днів", - написав Радуцький.

Радуцький також зазначив, що Верховна Рада затвердила на посаді міністра професіонала Зоряну Скалецьку.

"Краще кандидатури ніж вона складно знайти. Саме тому її затвердили президент, прем'єр-міністр і більшість. Її делегувала більшість і зараз вона частина команди нового прем'єр-міністра. Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті", - підсумував Радуцький.

Відзначимо, що нова глава МОЗ раніше була одружена з екс-нардепом від Блоку Петра Порошенка - Олександром Черненком, який у період президентської виборчої кампанії погоджував з ЦВК і Нацрадою атаку на серіал Зеленського "Слуга народу-3".

Як повідомляли Українські Новини, Радуцький під час засідання Ради вів листування, в якому заявив, що Зоряна Черненко (Скалецька) "його людина", за призначення якої міністром охорони здоров'я він виступає.

А Зеленський, звертаючись до депутатів Верховної Ради 9-го скликання, закликав їх більше працювати і менше писати смс на телефонах.

Раніше Радуцький заявив, що в результаті аудиту закупівель ліків в Україні Уляну Супрун можуть і посадити.