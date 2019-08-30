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30 серпня 2019, пʼятниця, 22:40 7
Кабмін 2019-08-31T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Кабміні назвали дату першого засідання нових міністрів

У Кабміні назвали дату першого засідання нових міністрів

Перше робоче засідання нового Кабінету міністрів України може відбудуться в середу, 4 вересня. Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, передає РБК-Україна.

Під час першого засідання планується прийняття рішень, які дозволяють продовжити роботу міністерства.

"Швидше за все, стандартне засідання Кабміну буде, як завжди, у середу. Зараз ми готуємо всі рішення на Кабмін, які вже відпрацьовані, і повинні просто не зупинити роботу міністерств", - заявила Бабак.

Також вона зазначила, що першими будуть прийматися рішення про перейменування міністерств.

Кабмін вже збирався відразу після затвердження нового уряду, проте це була робоча зустріч, а не засідання.

Нагадаємо, що міністр громад і територій Бабак задекларувала дорогоцінні години і сережки.

29 серпня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну, після чого міністри прийняли присягу і приступили до роботи.

Кабмін Володимира Гройсмана склав повноваження перед новообраною Радою.

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