Министр общин и территорий Бабак задекларировала драгоценные часы и серьги

Новоназначенная министр развития общин и территорий Алена Бабак задекларировала 1,221 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Из всей суммы дохода 447,2 тыс. гривен составила зарплата народного депутата, 422,9 тыс. гривен - средства, связанные с исполнением депутатских полномочий, 90 тыс. гривен - компенсация оплаты проезда по территории Украины.

Также в 2018 году Бабак получила 37,9 тыс. гривен процентов от вклада в Укрэксимбанке, 112,5 тыс. гривен дивидендов от организации "Институт местного развития" и 110,9 тыс. гривен страховых выплат.

Сын Бабак Даниил в прошлом году получил 15,4 тыс. гривен зарплаты в страховой компании "Провидна", дочь Екатерина - 120 тыс. гривен алиментов от своего отца.

Министр задекларировала 326,6 тыс. гривен, 21,7 тыс. евро и 451 доллар на счетах в Укрэксимбанке, 4 283 доллара на счете в Украинском инновационном банке, а также 34 тыс. евро и 52 тыс. долларов наличными.

Ей принадлежит по 50% в 3 квартирах в Киеве (общая площадь 48,8 кв. м, 56,8 кв. м и 188,1 кв. м), 3 земучастка в Васильковском районе Киевской области по 2,5 тыс. кв. м.

Кроме того, Бабак владеет автомобилями Volkswagen Touareg 2012 года выпуска и Mercedes-Benz ML350 2005 года выпуска, а ее сын - грузовым автомобилем Renault Trafic 2010 года выпуска.

Также министр указала в декларации женские часы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями Patek Philippe и сережки из драгоценных металлов и с драгоценными камнями Chopard, отметив при этом, что драгоценности были приобретены до начала депутатской деятельности.

Согласно декларации, она владеет 11,25% общего капитала организации "Институт местного развития".

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабмина, после чего министры приняли присягу и приступили к работе.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.