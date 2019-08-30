Штрафи для євробляхерів можуть відстрочити: що пропонує Зеленський

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

Про це йдеться в законопроекті №1030, зареєстрований в парламенті 29 серпня, передають Українські Новини.

Раніше прийнятий закон передбачав, що до 23 травня 2019 року повинні були діяти либерализованные норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах.

Передбачалося, що після цієї дати при перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.

При цьому був передбачений перехідний період 180 днів для громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності даного закону.

Проте голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, виступаючи в парламенті, повідомила, що замість 180 днів вводиться 270 днів перехідного періоду.

Тобто нові штрафи набудуть чинності з 22 серпня поточного року.

Після набрання чинності штрафів в Офісі Президента повідомили, що відстрочать штрафи ще на 3 місяці.

Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом зазначеного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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