Штрафи для євробляхерів можуть відстрочити: що пропонує Зеленський

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.\r\nПро це йдеться в законопроекті №1030, зареєстрований в парламенті 29 серпня, передають Українські Новини.\r\nРаніше прийнятий закон передбачав, що до 23 травня 2019 року повинні були діяти либерализованные норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах.\r\nПередбачалося, що після цієї дати при перевищенні терміну транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більш ніж на 30 діб, громадянам загрожує штраф у розмірі 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.\r\nПри цьому був передбачений перехідний період 180 днів для громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності даного закону.\r\nПроте голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, виступаючи в парламенті, повідомила, що замість 180 днів вводиться 270 днів перехідного періоду.\r\nТобто нові штрафи набудуть чинності з 22 серпня поточного року.\r\nПісля набрання чинності штрафів в Офісі Президента повідомили, що відстрочать штрафи ще на 3 місяці.\r\nПротягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом зазначеного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський пропонує Верховній Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.\r\nЗеленський пропонує Раді скоротити кількість депутатів Ради з 450 до 300.\r\nУ четвер, 29 серпня, депутати Верховної Ради 9-го скликання прийняли присягу і приступили до обов'язків.