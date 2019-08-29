Зеленский предлагает отсрочить наложение штрафов на евробляхеров

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отсрочить применение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранной регистрацией.\r\nСоответствующий законопроект под №1030 зарегистрирован 29 августа на сайте Рады, передают Українськi Новини.\r\nНа данный момент текст законопроекта отсутствует.\r\nРанее Офис Президента обещал обеспечить продление Радой льготного периода растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией еще на 3 месяца.\r\nКак сообщали Українськi Новини, департамент патрульной полиции Национальной полиции пока не выписывал штрафы за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации.\r\nШтраф за нерастаможенные "евробляхи" должен был вступить в действие 22 августа.\r\nИзначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.\r\n24 мая прекратила действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме. Благодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных "евроблях".